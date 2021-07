RUGGERI A SALERNO PER VOLARE

(Di mercoledì 28 luglio 2021) La Salernitana ha puntato sul giovane Matteoper rafforzare la fascia sinistra. Sicuramente chi ha proposto di scommettere su questo giocatore per il club granata, dev’essere rimasto affascinato dal carattere e dalla sicurezza che il terzino ha dimostrato di avere con indosso la maglia dell’Atalanta. Nasce l’11 luglio 2002 a San Giovanni Bianco in Val Membrana non troppo distante da Bergamo. Muove i primi passi nel mondo del pallone nella ASD Zognese, per poi passare, all’età di soli 9 anni, all’Atalanta. Cresce passando dagli allievi fino ad arrivare a sollevare al cielo il trofeo del Campionato e della Supercoppa con la Primavera. Veloce, dotato di buona ...

. Il ritiro di Cascia si avvia alla conclusione: ultima fase con un gruppo non ancora al completo, ma con Matteosubito protagonista. Nella giornata di ieri, è iniziata l'avventura in ......comunica di aver raggiunto l'accordo con l'Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione dell'esterno sinistro classe '02 MatteoStampaL’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta Bergamasca Calcio per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione dell’esterno sinistr ...È servito qualche giorno in più per definire il tutto rispetto alla trattativa per Zortea, ma alla fine la Salernitana ha chiuso con l'Atalanta anche l'operazione ...