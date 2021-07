“Riposa in pace”. Pupo, per lui è un lutto. Travolto dal dolore per quella morte (Di mercoledì 28 luglio 2021) Momento molto doloroso per Pupo, che ha voluto salutare per l’ultima volta una persona a lui molto cara. Se n’è andato per sempre in seguito ad una gravissima malattia e ha scelto il social network Instagram per dirgli addio. Nelle sue parole si può leggere tutta la sua tristezza e soprattutto un dolore lancinante, che ha colpito lui e tanti altri italiani quando hanno appreso la notizia. Il suo post online ha trovato subito una risposta di moltissimi follower, che si sono accodati al suo bellissimo ed emozionante messaggio. Per quanto riguarda invece il suo aspetto professionale, diverso tempo fa è stato ufficializzato il suo addio al ‘Grande Fratello ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) Momento molto doloroso per, che ha voluto salutare per l’ultima volta una persona a lui molto cara. Se n’è andato per sempre in seguito ad una gravissima malattia e ha scelto il social network Instagram per dirgli addio. Nelle sue parole si può leggere tutta la sua tristezza e soprattutto unlancinante, che ha colpito lui e tanti altri italiani quando hanno appreso la notizia. Il suo post online ha trovato subito una risposta di moltissimi follower, che si sono accodati al suo bellissimo ed emozionante messaggio. Per quanto riguarda invece il suo aspetto professionale, diverso tempo fa è stato ufficializzato il suo addio al ‘Grande Fratello ...

Advertising

LCuccarini : Ciao Gianni, sei stato un compagno fantastico! Riposa in Pace. Un abbraccio forte a Nada ?? - roberto_ave : RT @Gitro77: Riposa in pace. - AmilleLuci : RT @molumbe: Si è suicidato De Donno. Un giusto, un uomo che in un mondo leale sarebbe stato osannato ed acclamato. Un medico che ha osato… - Traiano73 : RT @Gitro77: Riposa in pace. - diego4all : RT @Gitro77: Riposa in pace. -