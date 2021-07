Questa foto non mostra una protesta a Parigi contro il green pass, è del 2018 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il 25 luglio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una grande piazza vista dall’alto piena di persone. La foto è accompagnata da un commento scritto in lingua francese in cui si sostiene che la scena ripresa si sarebbe verificata il 24 luglio 2021 e mostrerebbe una protesta lungo gli Champs-Elysées. Il riferimento è alla manifestazione svoltasi a Parigi contro l’estensione dell’uso del green pass; secondo il ministero dell’Interno francese hanno partecipato circa 11.000 persone. Il contenuto oggetto di analisi è fuorviante e veicola una notizia ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il 25 luglio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine cheuna grande piazza vista dall’alto piena di persone. Laè accompagnata da un commento scritto in lingua francese in cui si sostiene che la scena ripresa si sarebbe verificata il 24 luglio 2021 e mostrerebbe unalungo gli Champs-Elysées. Il riferimento è alla manifestazione svoltasi al’estensione dell’uso del; secondo il ministero dell’Interno francese hanno partecipato circa 11.000 persone. Il contenuto oggetto di analisi è fuorviante e veicola una notizia ...

Advertising

ItaliaTeam_it : Avete presente la sigla di Braccio di Ferro? Ecco, è perfetta per questa foto con i pesisti #ItaliaTeam! ????… - nicola_pinna : Sto riattraversando ora le strade devastate dagli #incendi che hanno piegato il cuore della #Sardegna: una via cruc… - nicola_pinna : Ecco cosa resta delle colline verdi di Montiferru e Planargia ma dopo quasi 30 ore drammatiche la #Sardegna è ancor… - ZombieBuster5 : RT @HANIA243474887: Eccola la marionetta dell'elite ha postato qualche giorno fa questa sua foto. I Gretini applaudono per il pregevole lav… - IlTenenteDan1 : RT @HANIA243474887: Eccola la marionetta dell'elite ha postato qualche giorno fa questa sua foto. I Gretini applaudono per il pregevole lav… -