Napoli: Spalletti l’uomo in più (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Spalletti può portare 10 punti in più”. A parlare è Giancarlo Padovan, giornalista sportivo intervenuto in una nota trasmissione radiofonica. Secondo il cronista di sky sport, Spalletti rappresenta la soluzione migliore per il Napoli, tecnico capace di alzare il livello delle prestazioni, tanto da guadagnare almeno 10 punti in più della scorsa stagione. Napoli: Spalletti l’uomo giusto per uscire dalla crisi Due gli anni di pandemia che hanno azzerato le risorse di tutti i club, nei quali la necessità di autofinanziarsi è divenuta un’esigenza comune. Unica eccezione la Premier ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 28 luglio 2021) “può portare 10 punti in più”. A parlare è Giancarlo Padovan, giornalista sportivo intervenuto in una nota trasmissione radiofonica. Secondo il cronista di sky sport,rappresenta la soluzione migliore per il, tecnico capace di alzare il livello delle prestazioni, tanto da guadagnare almeno 10 punti in più della scorsa stagione.giusto per uscire dalla crisi Due gli anni di pandemia che hanno azzerato le risorse di tutti i club, nei quali la necessità di autofinanziarsi è divenuta un’esigenza comune. Unica eccezione la Premier ...

infoitsport : Mercato Napoli, l'idea di Spalletti per sostituire Demme - infoitsport : Napoli, due rinforzi servono a prescindere dalle cessioni. Spalletti va accontentato - infoitsport : Vecino da Spalletti non si può fare alle condizioni del Napoli: no dell’Inter – SI - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Pistocchi: “Spalletti soffre le ripartenze. Uno tra Pulgar e Amrabat sa… - sportal_it : Mercato Napoli, l'idea di Spalletti per sostituire Demme -