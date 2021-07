Multa per chi gira in costume: dove è vietato e perché (Di giovedì 29 luglio 2021) A Tropea, il borgo più bello d’Italia, ordinanza del sindaco per il decoro urbano e multe salate. Gli altri comuni d’Italia dove è vietato girare in costume Tropea è un incantevole paese sul mare – è stato eletto borgo più bello d’Italia quest’anno – ed è preso d’assalto dai vacanzieri durante l’estate. Che rischiano però L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 29 luglio 2021) A Tropea, il borgo più bello d’Italia, ordinanza del sindaco per il decoro urbano e multe salate. Gli altri comuni d’Italiare inTropea è un incantevole paese sul mare – è stato eletto borgo più bello d’Italia quest’anno – ed è preso d’assalto dai vacanzieri durante l’estate. Che rischiano però L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

borghi_claudio : @sisifo080 MA MAGARI!!! Così almeno si getta la maschera e si viene in Parlamento. Secondo te è meglio come hanno f… - markred17 : RT @GiulioMarini2: Per quelli “La Risoluzione 2361/21” non è obbligatoria..questa lo è: Corte europea diritti dell’uomo, sentenza 8 aprile… - BettainChin : RT @GiulioMarini2: Per quelli “La Risoluzione 2361/21” non è obbligatoria..questa lo è: Corte europea diritti dell’uomo, sentenza 8 aprile… - ubikurbs : RT @GiulioMarini2: Per quelli “La Risoluzione 2361/21” non è obbligatoria..questa lo è: Corte europea diritti dell’uomo, sentenza 8 aprile… - GiuntaDenise : RT @hugmeesposito: non io che “forse stanno aspettando la mezzanotte per mandare la scena col bacio per non pagare la multa” e invece. #ev… -