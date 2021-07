Morto a 46 anni Joey Jordison, batterista fondatore degli Slipknot (Di mercoledì 28 luglio 2021) Il batterista Joey Jordison, fondatore della band heavy metal statunitense Slipknot, è Morto lunedì 26 luglio “serenamente nel sonno” all’età di 46 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia con un comunicato, senza tuttavia rendere nota la causa del decesso. “La sua morte ci lascia un vuoto nel cuore e un dolore indescrivibile – scrive la famiglia – Chi gli è stato vicino ne conosceva l’intelligenza acuta, la personalità dolce, il gran cuore, l’amore per la famiglia e la musica. Chiediamo agli amici, ai fan e ai media di rispettare il nostro desiderio di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ildella band heavy metal statunitense, èlunedì 26 luglio “serenamente nel sonno” all’età di 46. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla famiglia con un comunicato, senza tuttavia rendere nota la causa del decesso. “La sua morte ci lascia un vuoto nel cuore e un dolore indescrivibile – scrive la famiglia – Chi gli è stato vicino ne conosceva l’intelligenza acuta, la personalità dolce, il gran cuore, l’amore per la famiglia e la musica. Chiediamo agli amici, ai fan e ai media di rispettare il nostro desiderio di ...

