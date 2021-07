Milan | Evani | “Mi aspetto conferme di gioco e risultati Donnarumma…”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Alberico (Chicco), ex calciatore deled oggi assistente di Roberto Mancini in Nazionale, ha parlato dei rossoneri e di Donnarumma

Alla cerimonia hanno preso parte i bambini del centro estivo Forte Campus e i ragazzi deljunior camp Forte dei Marmi, ai qualisi è rivolto con un pensiero particolare: "Il calcio che ho ...Alla cerimonia hanno preso parte i bambini del centro estivo Forte Campus e i ragazzi deljunior camp Forte dei Marmi, ai qualisi è rivolto con un pensiero particolare: "Il calcio che ho ...Dicono di M...ilan, la rubrica de IlMilanista.it che raccoglie le parole della giornata sull'universo rossonero. ROBERTO DE ZERBI A SPORTITALIA - " Kaio Jorge? Mi piace e piace molto. Non so cosa poss ...Chicco Evani, ex giocatore rossonero e vice di Mancini in Nazionale, si è così espresso a TMW sul Milan, soffermandosi anche sull'ex portiere ...