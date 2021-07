Meteo, grande afa e temperature in aumento: le previsioni (Di mercoledì 28 luglio 2021) Meteo, grande afa soprattutto nelle città e temperature in aumento in tutta Italia: le previsioni per la giornata di oggi. Giornata di soleL’anticiclone africano continua la sua espansione in tutto il territorio italiano, ma nella giornata di oggi potrebbe presentarsi qualche temporale su parte delle regioni settentrionali. Questa instabilità temporalesca interesserà soprattutto l’arco alpino, le Prealpi e anche le alte pianure. Sul resto dell’Italia il tempo risulterà invece stabile e ampiamente soleggiato, con temperature sempre più alte. Siamo anche su Telegram: ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 28 luglio 2021)afa soprattutto nelle città einin tutta Italia: leper la giornata di oggi. Giornata di soleL’anticiclone africano continua la sua espansione in tutto il territorio italiano, ma nella giornata di oggi potrebbe presentarsi qualche temporale su parte delle regioni settentrionali. Questa instabilità temporalesca interesserà soprattutto l’arco alpino, le Prealpi e anche le alte pianure. Sul resto dell’Italia il tempo risulterà invece stabile e ampiamente soleggiato, consempre più alte. Siamo anche su Telegram: ...

