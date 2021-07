LIVE Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | ennesimo argento dalla scherma In campo il volley

(Di mercoledì 28 luglio 2021) SEGUI LASU OA SPORT CON UN SOLO CLICK Buongiorno e benvenuti allatestuale integrale delledi2021. Giorno 5, ma in Giappone si è già all’ottava giornata di gare ai Giochi, ed oggi si disputeranno nuove finali, con altri 23 titoli in palio. Spiccano canottaggio, nuoto, ciclismo, tuffi, rugby a 7, sollevamento pesi, equitazione, judo,, ginnastica artistica e basket 3×3. OA Sport vi propone latestuale integrale delledi2021: tutti i risultati delle ...

Advertising

Eurosport_IT : Pellegrini, Quadarella, Fognini, Giorgi, Ganna, Italbasket, Italvolley e sciabola: ci aspetta una notte piena di az… - fanpage : Una carriera straordinaria quella di Federica Pellegrini #tokyo2020 #GiochiOlimpici - fanpage : Paola Enogu portabandiera olimpica durante #OpeningCeremony a rappresenta l'Europa. Un'emozione enorme ??… - zazoomblog : LIVE Italia-Giappone 1-0 Olimpiadi volley in DIRETTA: gli azzurri conquistano il primo set! - #Italia-Giappone… - Nuotomania : DA CORSIA4 - #Nuoto #Italia #nuoto #olimpiadi #tokyo2020 Tokyo 2020 | Live report Batterie 28 luglio 2021: Quinta g… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Olimpiadi

Bronzi judo e spada donneBiles fuori dalla finale a squadre LA DIVINA 'Ora la mia ultima gara' NUOTO Federica Pellegrini, quando gareggia in finaleChi è...LA DIRETTA 26 - 43 - Tre stoccate di controbreak del coreano Oh, che porta la sua nazione a due stoccate dalla medaglia d'oro 26 - 40 - Cinque stoccate consecutive di Curatoli, ma divario ancora ...Procedono i giochi olimpici di Tokyo, nonostante la situazione paradossale dettata dal Covid-19 sono numerose le medaglie per gli atleti catanesi.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.04: Il brasiliano Lanza con 1'58"92 alza già l'asticella nella seconda batteria. Secondo l'olandese Knippin in 1'59"44 13.01: Il panamense Christianson in ...