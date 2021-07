Inter, Nandez sempre più vicino: la situazione (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nahitan Nandez è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista uruguaiano del Cagliari è il primo obiettivo dei nerazzurri per rinforzare la fascia destra, rimasta parzialmente sguarnita dopo la partenza di Achraf Hakimi in direzione Paris Saint-Germain. Nandez Inter, i dettagli di questa lunga trattativa Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la trattativa procede nel verso giusto, più spedita che mai. E lo sprint decisivo potrebbe esserci già nel weekend. C’è grande ottimismo tra tutte le parti in causa, al lavoro per far convergere cifre e ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 28 luglio 2021) Nahitanpiùa diventare un nuovo giocatore dell’. Il centrocampista uruguaiano del Cagliari è il primo obiettivo dei nerazzurri per rinforzare la fascia destra, rimasta parzialmente sguarnita dopo la partenza di Achraf Hakimi in direzione Paris Saint-Germain., i dettagli di questa lunga trattativa Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la trattativa procede nel verso giusto, più spedita che mai. E lo sprint decisivo potrebbe esserci già nel weekend. C’è grande ottimismo tra tutte le parti in causa, al lavoro per far convergere cifre e ...

