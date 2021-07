Intel Alder Lake S | solo modelli K al lancio | dubbi sul PCI-E 5 0 Il resto a CES 2022HDblog it

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Nuove indiscrezioni suldei processoriS.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Ancora processoriLake - S sotto i riflettori dopo le notizie trapelate durante il webcastAccelerated tenuto del CEO dell'azienda che, in modo possiamo dire 'indiretto', ha confermato che i modelli ...I prodotti arriveranno probabilmente sul mercato insieme alla piattaformaLake di, che dovrebbe essere lanciata alla fine di quest'anno. Inoltre, la società darà il via alla ...Ancora processori Intel Alder Lake-S sotto i riflettori dopo le notizie trapelate durante il webcast Intel Accelerated tenuto del CEO dell'azienda che, in modo possiamo dire "indiretto", ha confermato ...Intel terrà un evento a San Francisco il 27 e 28 ottobre, potrebbe essere la vetrina di lancio dei Core 12a gen.