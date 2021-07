Incendi Sardegna | Oristanese devastato | la Procura apre un' inchiesta

Advertising

insopportabile : Donazioni per l'emergenza incendi della #Sardegna. Sono state attivate diverse campagne di donazione (istituzionali… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha telefonato al Presidente della Regione #Sardegna Christian Solinas per esprimere solid… - enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - corbyx61 : RT @SardegnaG: Si può salvare l'ulivo millenario di Cuglieri bruciato dal rogo dei giorni scorsi: lo ha detto il direttore dell'Orto botani… - sempiternalpajn : RT @Iperbole_: Se volete donare, fatelo attraverso canali affidabili. -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi Sardegna

, la pecora carbonizzata nel rogo di Montiferru (Oristano) è il simbolo della tragedia VIDEO in fondo all'articolo. La povera pecora bruciata nel rogo del Montiferru non ce l'ha fatta.Alluvioni mortali in Belgio e Germania. Devastantiboschivi in. Catastrofi come queste richiedono spesso un aiuto al di là dei mezzi di un singolo paese, motivo per cui l'UE ha istituito il meccanismo di protezione civile nel 2001. ...In Consiglio Comunale, Alice Parma ha chiesto di osservare un minuto di raccoglimento in ricordo dei magistrati Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e degli agenti delle rispettive scorte ...Per Ferruccio, gli ulivi del Montiferru andati in fumo negli incendi che da giorni ardono la Sardegna, erano casa ...