Il peso delle aspettative sulle super-winners (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sentirsi il peso del mondo e non riuscire a scrollarselo o vivere con il dovere di reggere qualsiasi pressione sono questi i diavoli che si portano dentro due donne di successo come Simone Biles e Naomi Osaka. Parlare di loro come donne che hanno avuto successo è anche poco rispettoso per quello che rappresentano. Infatti, appartengono a quel gruppo ristretto di persone che spesso vengono ricordate come super-winner. Si tratta di atleti di livello planetario, vincitori seriali, non vincono spesso ma quasi sempre. Il mondo gli domanda di rispondere a ogni tipo di aspettative che il business, i loro Stati, i media e i loro follower gli ...

