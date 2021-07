Il Libano è in ginocchio | un nuovo governo e vite sospese

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Ilé in. Il Paese dei cedri oggi sta affrontando una situazione molto difficile. Sta vivendo la peggiore crisi economica e finanziaria della sua storia. Aggravata dalla pandemia e da un delicato contesto politico. Connotato tra le altre cose dalla nomina di Najib Mikati a primo ministro. Designato dal presidente libanese, cristiano maronita, Michel Aoun,

Dopo l'alluvione che ha messo inl'efficientissima Germania e mezza Europa centrale, e ... Sudan, Ciad, Sud Sudan, Repubblica Centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Niger,e ...... ministro francescano della Regione San Paolo (Giordania,e Siria), "non tiene conto che già ... La Siria è indal punto di vista finanziario ed economico, il contributo dei paesi arabi, ...Il Libano é in ginocchio. Purtroppo il Paese dei cedri sta vivendo uno stallo politico che persiste dallo scorso ottobre.Il paese è ancora senza governo e la popolazione soffre sempre di più per l’aumento dei prezzi e la scarsità dei servizi essenziali. È il frutto di una classe politica che vuole solo mantenere il pote ...