“Ho provato un succhia-clitoride e ora so perché non sempre raggiungo l’orgasmo” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Quando si è trattato di scegliere una volontaria per testare il nuovo stimolatore per clitoride di LELO Sila, la sottoscritta si è subito immolata alla causa al grido di “scegli me!, scegli me!” e, posta la mia astinenza forzata protratta causa distanziamento sociale, anche le altre candidate più agguerrite mi hanno ceduto il passo. Sila è pensato per chi non ha ancora scoperto il mondo dei sex toy e del piacere, o per coloro che hanno abbastanza esperienza per apprezzare i preliminari e la bellezza del piacere prolungato. Aggiudicatami il preziosissimo pacchetto nero – super erotico già nel packaging – non potevo immaginare che quello che doveva essere un test – particolarmente godurioso, vero, ma pur sempre un test – sarebbe diventato molto di più: qualcosa di intimo e potentissimo, che ha cambiato il mio modo di pensare alla masturbazione e al sesso ... Leggi su robadadonne (Di mercoledì 28 luglio 2021) Quando si è trattato di scegliere una volontaria per testare il nuovo stimolatore perdi LELO Sila, la sottoscritta si è subito immolata alla causa al grido di “scegli me!, scegli me!” e, posta la mia astinenza forzata protratta causa distanziamento sociale, anche le altre candidate più agguerrite mi hanno ceduto il passo. Sila è pensato per chi non ha ancora scoperto il mondo dei sex toy e del piacere, o per coloro che hanno abbastanza esperienza per apprezzare i preliminari e la bellezza del piacere prolungato. Aggiudicatami il preziosissimo pacchetto nero – super erotico già nel packaging – non potevo immaginare che quello che doveva essere un test – particolarmente godurioso, vero, ma purun test – sarebbe diventato molto di più: qualcosa di intimo e potentissimo, che ha cambiato il mio modo di pensare alla masturbazione e al sesso ...

ALEXXspain : RT @undisciplined87: ????His boyfriend is not good in sucking so he tried my blowjob?? ????Il suo ragazzo succhia male così ha provato la mia bo… - 1fatcherry : RT @undisciplined87: ????His boyfriend is not good in sucking so he tried my blowjob?? ????Il suo ragazzo succhia male così ha provato la mia bo… - undisciplined87 : RT @undisciplined87: ????His boyfriend is not good in sucking so he tried my blowjob?? ????Il suo ragazzo succhia male così ha provato la mia bo… - ggundsen : RT @undisciplined87: ????His boyfriend is not good in sucking so he tried my blowjob?? ????Il suo ragazzo succhia male così ha provato la mia bo… - sexyboi84570635 : RT @undisciplined87: ????His boyfriend is not good in sucking so he tried my blowjob?? ????Il suo ragazzo succhia male così ha provato la mia bo… -

Ultime Notizie dalla rete : provato succhia 'I pini di Roma stanno morendo tutti. Fate presto' ... la Toumeyella parvicornis (detta anche cocciniglia tartaruga), che ne succhia la linfa, bloccando ... Alberi tagliati perchè 'secche o con un'inquilinazione preoccupante' hanno provato a spiegare i ...

'I pini di Roma stanno morendo tutti. Fate presto' ... la Toumeyella parvicornis (detta anche cocciniglia tartaruga), che ne succhia la linfa, bloccando ... Alberi tagliati perchè 'secche o con un'inquilinazione preoccupante' hanno provato a spiegare i ...

I VOTI DI STAGI. LA FACCIA SPORCA DI COLBRELLI, LA FOGA DI MOSCON, I LIMITI DI VAN DER POEL TUTTOBICIWEB.it ... la Toumeyella parvicornis (detta anche cocciniglia tartaruga), che nela linfa, bloccando ... Alberi tagliati perchè 'secche o con un'inquilinazione preoccupante' hannoa spiegare i ...... la Toumeyella parvicornis (detta anche cocciniglia tartaruga), che nela linfa, bloccando ... Alberi tagliati perchè 'secche o con un'inquilinazione preoccupante' hannoa spiegare i ...