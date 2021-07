Gubitosi: “Su Tim-Dazn disco verde antitrust, il caso è chiuso” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sull’accordo con Dazn per il calcio “sono lieto di annunciare oggi che l’Autorita antitrust ci ha dato luce verde, il caso è chiuso”. Lo ha detto in conference call con gli analisti sui conti del primo semestre l’amministratore delegato di Tim Luigi Gubitosi. Nell’accordo per la visione del campionato di calcio di Serie A nel triennio 2021-2024 che oggi ha ricevuto il via libera dell’antitrust “ci sono una serie di impegni che abbiamo sottoscritto”, sottolinea l’Ad spiegando che inoltre “dobbiamo dare a Dazn 50mila nostri set box che in questo settore ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sull’accordo conper il calcio “sono lieto di annunciare oggi che l’Autoritaci ha dato luce, il”. Lo ha detto in conference call con gli analisti sui conti del primo semestre l’amministratore delegato di Tim Luigi. Nell’accordo per la visione del campionato di calcio di Serie A nel triennio 2021-2024 che oggi ha ricevuto il via libera dell’“ci sono una serie di impegni che abbiamo sottoscritto”, sottolinea l’Ad spiegando che inoltre “dobbiamo dare a50mila nostri set box che in questo settore ...

