Giuseppe De Donno | il dolore degli ex colleghi a Mantova | ' Lascia un vuoto incolmabile'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Donno

De, morto suicida il medico del plasma iperimmune : colleghi e collaboratori sono sotto choc. 'Dolore' e 'incredulità' sono i sentimenti espressi dai colleghi dell'Asst di Mantova per ...Enrico Montesano contro tutti. In una diretta Facebook di oggi l'attore è partito dalla notizia della morte del dottorDeper parlare della "dittatura sanitaria". Comincia però con un duro attacco ad un personaggio famoso che sembra essere proprio Frank Matano . Non ne pronuncia mai esplicitamente il ...I magistrati vogliono vederci chiaro sulla morte di Giuseppe De Donno. L’ex primario di pneumologia dell'ospedale Carlo Poma e padre della terapia anti-Covid con il plasma iperimmune si è tolto la ...È stata formalmente aperta un’inchiesta sulla morte di Giuseppe De Donno, l’ex primario di pneumologia dell’ospedale Carlo Poma e padre del terapia anti Covid con il plasma iperimmune. Il medico è tro ...