GIGABYTE AORUS FV43U | la recensione del monitor 4K 43 pollici e 144 Hz con un prezzo abbordabile – RecensioneVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Ladel, unda gioco che cerca il compromesso perfetto trae caratteristiche elevate.. Con l’evoluzione dell’hardware sia i PC che lesono arrivati al 4K, cosa che ha portato alla nascita di televisori pensati anche per i computer, ormai dotati di pieno supporto per il pad e il gaming da divano, e didi grandi dimensioni progettati anche per supportare ledi ultima generazione. Parliamo del secondo caso con ladi unda ...