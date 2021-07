F1, GP Ungheria 2021. Numeri, statistiche, curiosità. Lewis Hamilton punta allo storico record del 9° successo (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ultimo atto prima della pausa estiva per il Mondiale di Formula Uno. Nella giornata di domenica 1° agosto, il Circus sarà di scena all’Hungaroring, dove si disputerà il Gran Premio d’Ungheria. L’appuntamento è passato alla storia della F1 come l’unico a essere organizzato oltrecortina durante la Guerra Fredda, seppur nella sua fase ormai crepuscolare. Il GP alle porte ha diversi temi d’interesse riguardo sia all’annata in corso che a potenziali primati assoluti. Il GP di Ungheria viene inserito per la prima volta in calendario nel 1986 e rappresenta un avvenimento di portata epocale. Infatti, per la Formula 1 disputare una gara in terra ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Ultimo atto prima della pausa estiva per il Mondiale di Formula Uno. Nella giornata di domenica 1° agosto, il Circus sarà di scena all’Hungaroring, dove si disputerà il Gran Premio d’. L’apmento è passato alla storia della F1 come l’unico a essere organizzato oltrecortina durante la Guerra Fredda, seppur nella sua fase ormai crepuscolare. Il GP alle porte ha diversi temi d’interesse riguardo sia all’annata in corso che a potenziali primati assoluti. Il GP diviene inserito per la prima volta in calendario nel 1986 e rappresenta un avvenimento di portata epocale. Infatti, per la Formula 1 disputare una gara in terra ...

Advertising

RaiSport : ?? Gli #azzurri della #sciabola in #finale per l'oro Grande impresa della squadra italiana che batte l'#Ungheria in… - fattoquotidiano : La squadra Azzurra ha battuto l'Ungheria, e ora sfiderà la Corea del Sud per l'oro #Tokyo2020 - SkySportF1 : GP d'Ungheria, il regno di Hamilton: per Lewis è ancora appuntamento con la storia #SkyMotori #F1 #Formula1 - autosprint : #GP #Ungheria, #Adami rivela il 'suo' Sainz: 'Impatto sul mondo Ferrari impressionante' - vankopetrovic : 2021-07-27 giorno 5. Pecs Ungheria. fontane fatte per rinfrescarci i piedi. I like it. -