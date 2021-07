Enrico Casella su Simone Biles: “Confusione psico-motoria. Bene lo stop, poteva diventare pericoloso” (Di mercoledì 28 luglio 2021) I problemi mentali di Simone Biles hanno naturalmente scosso le Olimpiadi di Tokyo 2021 e quello che è successo nella giornata di ieri, con il ritiro durante la finale a squadre e le successive dichiarazioni in lacrime (“ho i demoni nella testa”), ha inevitabilmente fatto il giro del mondo. Si tratta indiscutibilmente della notizia di maggiore impatto nei primi cinque giorni dei Giochi. Sull’episodio si è soffermato anche Enrico Casella, DT della Nazionale Italiana di ginnastica artistica femminile, ieri spettacolare quarta nella gara a squadre ad appena quattro decimi da quella che sarebbe stata una storica medaglia di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) I problemi mentali dihanno naturalmente scosso le Olimpiadi di Tokyo 2021 e quello che è successo nella giornata di ieri, con il ritiro durante la finale a squadre e le successive dichiarazioni in lacrime (“ho i demoni nella testa”), ha inevitabilmente fatto il giro del mondo. Si tratta indiscutibilmente della notizia di maggiore impatto nei primi cinque giorni dei Giochi. Sull’episodio si è soffermato anche, DT della Nazionale Italiana di ginnastica artistica femminile, ieri spettacolare quarta nella gara a squadre ad appena quattro decimi da quella che sarebbe stata una storica medaglia di ...

