Demme | intervento al ginocchio riuscito | il report del Napoli

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Il giocatore Diegonella giornata odierna, come comunicato dal, accompagnato dal Responsabile Sanitario azzurro Raffaele Canonico, è stato sottoposto, presso Villa Stuart Mariani a unchirurgico effettuato dal professor Mariani, per la rottura/avulsione del legamento collaterale mediale deldestro. L’è perfettamente. Il giocatore osserverà un periodo di 7-10 giorni di riposo e poi comincerà la riabilitazione. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sscnapoli : ?? Demme, intervento al legamento collaterale mediale del ginocchio destro perfettamente riuscito. Forza Diego ?? - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale #demme Napoli, intervento al legamento perfettamente riusci… - Fantacalcio : Napoli, intervento chirurgico riuscito per Demme: le ultime sulle sue condizioni - spaziocalcio : #Napoli, intervento al ginocchio per Diego #Demme dopo l'infortunio - ginugiola : RT @Spazio_Napoli: ?? ULTIM'ORA ?? Diego #Demme, accompagnato dal Responsabile Sanitario azzurro Raffaele Canonico, è stato sottoposto, pres… -

Ultime Notizie dalla rete : Demme intervento

Diegoè stato operato a Roma per la rottura - avulsione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. L'è perfettamente riuscito. Lo rende noto il Napoli. Il centrocampista ...Tornare in campo il prima possibile, ma soprattutto nelle migliori condizioni possibili. E' questo l'obiettivo di Diego. Il centrocampista del Napoli si è ritrovato costretto a fare i conti con il più complicato degli avvii di stagione. Nel corso dell'amichevole giocata sabato scorso dai partenopei contro la Pro ...Inizialmente sembrava scongiurato, ma alla fine l'intervento al legamento collaterale mediale del ginocchio destro è risultato necessario per Diego Demme.Demme si è operato al ginocchio destro che ha rimediato un trauma contusivo-distorsivo con lesione d’alto grado al collaterale mediale ...