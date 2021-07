Covid: 5.696 positivi, 15 vittime, tasso a 2,3% (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono 5.696 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.552. Sono invece 15 le vittime in un giorno, numero che fa superare ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021) Sono 5.696 iai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.552. Sono invece 15 lein un giorno, numero che fa superare ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 5.696 i positivi al Covid in 24 ore, 15 vittime. Crescono i ricoveri, +74 mentre diminuiscono que… - repubblica : Covid, nelle ultime 24 ore in Italia 5.696 nuovi casi e 15 morti - MediasetTgcom24 : Covid, 5.696 nuovi casi con 248.472 tamponi e altri 15 decessi #covid - Mario34263403 : Oggi contagi sono 5.696 credo che il 90% non sono vaccinati OK ragazzi /e Vaccinatevi forza che glielo mettiamo in… - cafifal : RT @fanpage: ULTIM'ORA Il bollettino Covid di oggi. I dati regione per regione -