Calcio | Inter - Crotone finisce 6 - 0 | Calhanoglu grande protagonista

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Un gol e tre assist per l'ex Milan, in rete per la squadra di Inzaghi anche Satriano, Dimarco, Pinamonti, Sensi e Brozovic APPIANO GENTILE - Considerando il valore dell'avversario, Simone Inzaghi può ...

Milano, 28 luglio 2021 " Dopo una stagione in chiaroscuro, Arturo Vidal non ha nessuna voglia di cambiar aria ed anzi è pronto a riprendersi l'come ha ammesso lui stesso ai microfoni diTV: "Ho tantissima voglia di tornare in campo. Non vengo da una stagione particolarmente bella anche perché ho perso due o tre mesi per problemi fisici. Adesso, però, voglio tornare al 100% e ...L'ha continuato a dominare, e dopo il clamoroso errore di Darmian a pochi passi dalla porta, al 56' è arrivato il poker firmato in diagonale da Pinamonti sul terzo assist di giornata di ...Il centrocampista turco nel precampionato ha lanciato messaggi importanti a Simone Inzaghi, che lo ritiene un elemento centrale per la sua Inter.