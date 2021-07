Ascolti Tv 27 luglio 2021 | Temptation Island chiude in bellezza

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 314.000 (1,7%). Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.340.000 (23,9%). Su Canale 5 la replica di Conto alla Rovescia 1.541.000 (11,5%). Su Rai2 - ...

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti luglio

Tv 272021. In prima serata Su Canale 5 - dalle 21.51 alle 0.57 - l'ultima puntata di Temptation Island ha conquistato una media di 3.694.000 spettatori pari al 27,4% di share. Su Rai1 ...Era il 282017 e con queste parole Barbara Carfagna iniziava su Raiuno una nuova avventura : ... 'Con grande coraggio mi disse: fai il programma e non preoccuparti degli, ma della qualità,...Esattamente a 45 anni da quella storica sentenza, per celebrare le Radio Libere è stata depositata in Consiglio regionale della Campania una mozione dal consigliere Tommaso Pellegrino, Presidente del ...Persi 400mila abbonati nel suo mercato di riferimento, Usa e Canada. Nella tv a pagamento due dinamiche: calo dell'8% degli abbonamenti e crescita nella fruizione dei film ...