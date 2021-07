Ambiente: esplosione Leverkusen, sostanze tossiche nel fumo, si temono 7 vittime (Di mercoledì 28 luglio 2021) Colonia, 28 lug. (Adnkronos Salute/Dpa) - Le autorità ambientali dello stato del NordReno Westfalia partono dal presupposto che il fumo fuoriuscito dall'impianto chimico di Leverkusen, teatro ieri di una gigantesca esplosione, possa contenere componenti tossiche. L'agenzia per l'Ambiente del Land occidentale ha spiegato che i contenitori esplosi contenevano solventi clorurati e ha citato diossina, Pcb e furano tra le sostanze che potrebbero essere state trasportate nelle aree circostanti. La deflagrazione ha causato la morte di almeno due persone, ma il bilancio sembra purtroppo con il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Colonia, 28 lug. (Adnkronos Salute/Dpa) - Le autorità ambientali dello stato del NordReno Westfalia partono dal presupposto che ilfuoriuscito dall'impianto chimico di, teatro ieri di una gigantesca, possa contenere componenti. L'agenzia per l'del Land occidentale ha spiegato che i contenitori esplosi contenevano solventi clorurati e ha citato diossina, Pcb e furano tra leche potrebbero essere state trasportate nelle aree circostanti. La deflagrazione ha causato la morte di almeno due persone, ma il bilancio sembra purtroppo con il ...

Advertising

jacopommartone : RT @Facciamo_ECO: Se non è il cielo che tuona, è la terra che urla a causa dell'esplosione in un impianto chimico nell'ovest della #Germani… - PadovanicNicola : RT @Facciamo_ECO: Se non è il cielo che tuona, è la terra che urla a causa dell'esplosione in un impianto chimico nell'ovest della #Germani… - tittimaestra : RT @Facciamo_ECO: Se non è il cielo che tuona, è la terra che urla a causa dell'esplosione in un impianto chimico nell'ovest della #Germani… - arcocielo : RT @Facciamo_ECO: Se non è il cielo che tuona, è la terra che urla a causa dell'esplosione in un impianto chimico nell'ovest della #Germani… - arbmacip : RT @Facciamo_ECO: Se non è il cielo che tuona, è la terra che urla a causa dell'esplosione in un impianto chimico nell'ovest della #Germani… -

Ultime Notizie dalla rete : Ambiente esplosione Esplosione Germania, il disastro di Leverkusen: tracce di diossina nell'aria Sono ancora in corso gli accertamenti per appurare quanto la nuvola sprigionata dall'esplosione contenesse tossine e sostanze nocive all'ambiente e alla salute delle persone. Intanto è stata ...

Chernobylite - recensione ...i mesi e gli anni di angoscia e incertezza sperimentati in tutta Europa in seguito all'esplosione ...Oppure è stata evacuata e ha perso la memoria? Dovremo indagare a fondo per scoprirlo in un ambiente ...

Ambiente: esplosione Leverkusen, sostanze tossiche nel fumo, si temono 7 vittime La Sicilia Ambiente: esplosione Leverkusen, sostanze tossiche nel fumo, si temono 7 vittime Colonia, 28 lug. (Adnkronos Salute/Dpa) - Le autorità ambientali dello stato del NordReno Westfalia partono dal presupposto che il fumo fuoriuscito dall'impiant ...

Esplosione Germania, il disastro di Leverkusen: "Nessuna speranza per i 5 dispersi" È destinato a peggiorare il bilancio dell'incidente nel parco chimico dopo le 2 vittime già accertate e i 31 feriti, di cui uno grave ...

Sono ancora in corso gli accertamenti per appurare quanto la nuvola sprigionata dall'contenesse tossine e sostanze nocive all'e alla salute delle persone. Intanto è stata ......i mesi e gli anni di angoscia e incertezza sperimentati in tutta Europa in seguito all'...Oppure è stata evacuata e ha perso la memoria? Dovremo indagare a fondo per scoprirlo in un...Colonia, 28 lug. (Adnkronos Salute/Dpa) - Le autorità ambientali dello stato del NordReno Westfalia partono dal presupposto che il fumo fuoriuscito dall'impiant ...È destinato a peggiorare il bilancio dell'incidente nel parco chimico dopo le 2 vittime già accertate e i 31 feriti, di cui uno grave ...