Ama | da assemblea soci ok a bilancio | utile da 28 mln

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Roma – “L’deiquesta mattina ha approvato ildi esercizio al 31 dicembre 2020. Ilè stato chiuso con unpari a circa 28milioni di euro (più precisamente 27.807.522). L’di esercizio sarà destinato a riserve per finanziare gli investimenti. Questi ultimi, nel 2021, saranno pari a circa 100milioni di euro”. Lo comunica AMA S.p.A. in una nota.

