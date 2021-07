Addio Canone Rai in bolletta: novità e cosa cambia a fine 2022 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Mario Draghi è pronto a disintegrare la riforma Renzi sull’inserimento del Canone Rai in bolletta. Il pagamento della tassa tv uscirà fuori dalla bolletta dell’elettricità entro fine 2022 e si tornerà presumibilmente al versamento autonomo dell’imposta. Questo emerge dalla volontà del governo di mantenere l’impegno preso con l’Unione europea, in vista dell’approvazione del Recovery Plan, e di adeguarsi alla richiesta di cancellazione degli “oneri impropri” dai costi dell’energia. Perchè così viene visto l’accorpamento del Canone in bolletta: un onere improprio che ha reso ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Mario Draghi è pronto a disintegrare la riforma Renzi sull’inserimento delRai in. Il pagamento della tassa tv uscirà fuori dalladell’elettricità entroe si tornerà presumibilmente al versamento autonomo dell’imposta. Questo emerge dalla volontà del governo di mantenere l’impegno preso con l’Unione europea, in vista dell’approvazione del Recovery Plan, e di adeguarsi alla richiesta di cancellazione degli “oneri impropri” dai costi dell’energia. Perchè così viene visto l’accorpamento delin: un onere improprio che ha reso ...

