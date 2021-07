5 statistiche sull’efficacia dei vaccini contro Covid-19 a prova di scettico

Leggi su wired

(Di mercoledì 28 luglio 2021) (foto: Unsplash)Che i-19 funzionino, soprattutto nel prevenire i casi gravi della malattia, le ospedalizzazioni e i decessi, è scientificamente noto. Secondo i dati di cui è in possesso l’Istituto superiore di sanità, in particolare, il ciclo vaccinale completo a doppia dose scongiura – facendo una media delle fasce d’età – il ricovero in ospedale al 94%, il ricovero in terapia intensiva al 97% e l’esito fatale della malattia al 96%. Ed è molto alta anche la protezione dall’infezione, stimata all’88%. Numeri che, come per ogni vaccino, non possono arrivare al 100%, ma che sono piuttosto vicini, soprattutto per ciò che ...