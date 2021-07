Variante Delta, morta a Palermo 11enne contagiata da sorella (Di martedì 27 luglio 2021) E’ morta nel primo pomeriggio di oggi all’ospedale Di Cristina di Palermo la bambina di 11 anni ricoverata nel reparto di terapia intensiva Covid con la Variante Delta. La bimba soffriva di una malattia metabolica rara. A contagiarla era stata la sorella maggiore di ritorno da un viaggio in Spagna. I genitori della piccola vittima non sono vaccinati e sono risultati positivi al virus. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 27 luglio 2021) E’nel primo pomeriggio di oggi all’ospedale Di Cristina dila bambina di 11 anni ricoverata nel reparto di terapia intensiva Covid con la. La bimba soffriva di una malattia metabolica rara. A contagiarla era stata lamaggiore di ritorno da un viaggio in Spagna. I genitori della piccola vittima non sono vaccinati e sono risultati positivi al virus. L'articolo proviene da Italia Sera.

