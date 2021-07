UPS | acquisti online continuano a spingere ricavi e utili

Leggi su quifinanza

(Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – UPS, società americana di trasporto pacchi e spedizioni internazionali, ha registrato un fatturato pari a 23,4 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2021, in aumento del 14,5% rispetto al secondo trimestre del 2020 e contro attese per 23,2 miliardi. L’utile operativo consolidato è stato di 3,3 miliardi di dollari, in crescita del 47,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’utile per azione è stato di 3,06 dollari nel trimestre, al di sopra delle stime degli analisti di 2,82 dollari. Inegli USA sono aumentati del 10,2%, trainati da un aumento del 13,4% delle entrate per pezzo dovuto al forte miglioramento di tutti i prodotti. Il margine ...