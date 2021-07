(Di martedì 27 luglio 2021) Qin Gang, ilnegli Stati Uniti, è atteso nelle prossime ore a, all’indomani della complessa visita nella Repubblica popolare di Wendy Sherman, numero due del dipartimento di Stato americano, per alcuni incontri a Tianjin con i vertici della diplomazia, tra cui il ministro degli Esteri Wang Yi e il vice Xie Feng. A rivelarlo è il South China Morning Post, giornale di Hong Kong un tempo molto letto dagli attivisti pro democrazia nell’ex colonia britannica, oggi vittima della stretta repressiva e censoria. ILQin, 55 ...

Advertising

formichenews : Un fedelissimo di Xi a Washington. Profilo del nuovo ambasciatore cinese ??? L’articolo di @GabrieleCarrer ??… - PazzoPerDomani : RT @classcharacters: - classcharacters : -

Ultime Notizie dalla rete : fedelissimo Washington

AGI - Agenzia Italia

...che avrebbe ro influito negativamente sui rapporti Turchia - U E e nei riguardi di. Non ...all'interno del quadro politico turco - cipriota tra sostenitori del presidentedi ......che avrebbe ro influito negativamente sui rapporti Turchia - U E e nei riguardi di. Non ...all'interno del quadro politico turco - cipriota tra sostenitori del presidentedi ...La nomina è ricaduta sul deputato Adam Kinzinger. Fu uno dei dieci a votare per il secondo impeachment di Trump ...