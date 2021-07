Ultime Notizie Roma del 27-07-2021 ore 13:10 (Di martedì 27 luglio 2021) Romadailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Federica Pellegrini c’entra la sua quinta finale Olimpica dei 200 metri stile libero è la prima volta che una donna riesce in questa impresa non era l’obiettivo minimo Questa era il mio vero obiettivo per questa Olimpiade così commossa ha detto Federica ai microfoni della RAI era un obiettivo difficile perché livello si è alzato molto parliamo di scuola non si esclude l’obbligo vaccinale per i docenti al lavoro su trasporti attese nuove misure per mettere in sicurezza diversi settori e per evitare la didattica a distanza il ministro speranza in corso la valutazione ... Leggi su romadailynews (Di martedì 27 luglio 2021)dailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Federica Pellegrini c’entra la sua quinta finale Olimpica dei 200 metri stile libero è la prima volta che una donna riesce in questa impresa non era l’obiettivo minimo Questa era il mio vero obiettivo per questa Olimpiade così commossa ha detto Federica ai microfoni della RAI era un obiettivo difficile perché livello si è alzato molto parliamo di scuola non si esclude l’obbligo vaccinale per i docenti al lavoro su trasporti attese nuove misure per mettere in sicurezza diversi settori e per evitare la didattica a distanza il ministro speranza in corso la valutazione ...

