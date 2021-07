UFFICIALE Jovetic è dell’Hertha Berlino | il comunicato

(Di martedì 27 luglio 2021) Stefansi trasferisce in Germania:il suo passaggio all’HerthaStefansembrava poter tornare in Italia in questa finestra di calciomercato, ma il montenegrino ha scelto la Germania. L’Herthaha infattil’arrivodell’attaccante. «Con il 31enne attaccante Stevan Joveti?, l’Hertha BSC ha fissato il terzo nuovo acquisto per la prossima stagione. Il 55 volte nazionale montenegrino si unirà ai nostri bianconeri gratuitamente dopo la scadenza del suo contratto con l’AS Monaco e ha firmato un contratto fino al 2023 più ...

approda in Bundesliga: 'Non vedo l'ora di iniziare' 'Ho avuto ottime conversazioni con la dirigenza dell'Hertha ed ero entusiasta di sposare questo progetto fin dal primo minuto', le parole ...Il montenegrino riparte dalla Bundesliga© Foto InstagramStevanriparte dalla ... non vediamo l'ora che arrivi', le parole del del dt Fredi Bobic al sitodell'Hertha Berlino. '...Niente Lazio per Stefan Jovetic. Il calciatore montenegrino, ex Fiorentina e Inter, ripartirà dall'Hertha Berlino, in Bundesliga. L'attaccante, svincolatosi dal Monaco, era stato accostato più volte a ...Il fantasista montenegrino, che in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina e Inter, interessava alla Lazio di Maurizio Sarri ...