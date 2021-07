Uccisa a 13 anni nel 1955. Luciedda avrà il suo funerale (Di martedì 27 luglio 2021) La giovane venne strangolata. Per l'arcivescovo non si potevano tenere le esequie. E riparte la caccia al killer Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 luglio 2021) La giovane venne strangolata. Per l'arcivescovo non si potevano tenere le esequie. E riparte la caccia al killer

