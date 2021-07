Tokyo2020 | super Camila Giorgi | sconfigge Pliskova | è ai quarti di finale

Leggi su zon

(Di martedì 27 luglio 2021) Grande prestazione diche raggiunge idinel tennis a: l’azzurralain due set Una piacevole sorpresa ai Giochi Olimpici diarriva dal tennis:strappa il pass per entrare neididel tabellone femminile. L’azzurra si è imposta in due set contro Karolina, numero 7 del ranking WTA e testa di serie numero 5 in queste Olimpiadi. La marchigiana ha sempre avuto il ...