Tokyo 2020 | Malagò | “Splendono ancora le nostre stelle”

(Di martedì 27 luglio 2021) “Ale: storico argento di Giorgia Bordignon, prima azzurra di sempre sul podio olimpico nei pesi, bronzi per una grande Maria Centracchio nel Judo e per le fantastiche spadiste nella Scherma. ItaliaTeam, un’emozione senza fine!“. Non nasconde la soddisfazione, con un tweet, il presidente del Coni, Giovanniche commenta le medaglie azzurre arrivate oggi alle Olimpiadi di. SportFace.

Eurosport_IT : Hanno 14 e 13 anni e sono rispettivamente oro e argento nello street skateboard di Tokyo 2020 ?????? Momiji Nishiya e… - Eurosport_IT : DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - Gpzap2 : Tokyo 2020, il coming out di Alice Bellandi: “Amo Chiara, mi ha cambiato la vita. DDL Zan sacrosanto”… - ilaria_nofasci : RT @eziomauro: È l'Italia delle donne: Bordignon, Centracchio e le spadiste sul podio olimpico -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

... è successo anche questo nel torneo olimpico di pugilato a. Protagonista il marocchino Youness Baalla il quale, in preda alla frustrazione per l'incontro valido per i sedicesimi di finale dei ..."Devo concentrarmi sulla mia salute mentale" La superstar degli Stati Uniti Simone Biles si è ritirata dalla finale olimpica a squadre di ginnastica. Biles ha gareggiato al volteggio nella prima ...Sono passate da poco le 3.30 del mattino in Italia quando Federica Pellegrini strappa il pass storico per la finale dei 200 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nonostante ...Un grande risultato per l'Italia della spada. A 25 anni dall'ultimo podio olimpico, infatti, la squadra femminile si piazza al terzo posto nella gara dei Giochi Olimpici di Tokyo. Mara Navarria, Rosse ...