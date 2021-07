Tokyo 2020 | 7 nuovi contagi legati ai Giochi

Advertising

Eurosport_IT : Hanno 14 e 13 anni e sono rispettivamente oro e argento nello street skateboard di Tokyo 2020 ?????? Momiji Nishiya e… - Eurosport_IT : DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla… - Eurosport_IT : MARTINENGHI DI BRONZO, BRAVISSIMO NICOLÒ ?????? L'azzurro chiude i 100 rana alle spalle dell'imbattibile Peaty e di K… - c_carlyalberti : RT @nightjauregui23: 'Cosa c'è dietro quei 200 stile?' '20 anni di vita' Atene 2004 inseguiva un sogno. Tokyo 2020 é diventata leggenda.… - paoloangeloRF : Olimpiadi di Tokyo 2020, le gare e i risultati di oggi 27 luglio: storica impresa per Federica Pellegrini, in final… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Angela Carini è stata eliminata nel turno preliminare della categoria 64 - 69 kg di pugilato . L'azzurra è stata battuta dall'atleta di Taipei Nien - Chin Chen.Proseguono le Olimpiadi die l'Italia segna un nuovo record con Federica Pellegrini ( TUTTI I SUCCESSI DELLA 'DIVINA': FOTOSTORIA ). L'azzurra si è qualificata per la finale dei 200 stile libero: per lei è la quinta ...Barche che invadono le corsie degli atleti, tute che d’improvviso diventato trasparenti e medaglie non vinte per sbaglio: alle Olimpiadi di Tokyo 2020 non sono certo mancate le gaffe. Ecco che cosa è ...Olimpiadi Tokyo 2021, Italia eliminata in semifinale dall'Estonia nella prova di spada a squadre. Andrà a giocarsi il bronzo contro la Cina.