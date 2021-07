Temptation Island, Luciano è il tentatore di Manuela: spunta lo scatto di qualche anno fa, resterete di stucco (Di martedì 27 luglio 2021) Temptation Island, Luciano è il tentatore che ha instaurato una forte intesa con Manuela: oggi lo vediamo così, ma l’avete mai visto qualche anno fa? L’ultima puntata di Temptation Island sta per andare in onda, siamo arrivati alla conclusione di questa nuova edizione che sembra aver lasciato il segno. Sei coppie scelte, Stefano e Manuela, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 27 luglio 2021)è ilche ha instaurato una forte intesa con: oggi lo vediamo così, ma l’avete mai vistofa? L’ultima puntata dista per andare in onda, siamo arrivati alla conclusione di questa nuova edizione che sembra aver lasciato il segno. Sei coppie scelte, Stefano e, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Fiamme nell'hotel di Temptation Island in #Sardegna, 60 evacuati. Lo scorso anno un altro rogo #ANSA - lex1diana : @3VerYwh3eRe ti spiego, harry e olivia stanno a temptation island e i niam provano in tutti i modi a far scappare harry di nascosto FINE - strawbubblexros : paperissima potresti non finire alle 10 meno un quarto? Così non riuscirò a vedere temptation island fino alla fine - koala_moonlight : ma Deddy lo sa che stasera c’è l’ultima puntata di temptation island? - koala_moonlight : luca tu non ci rispondi e io guardo temptation island ciao -