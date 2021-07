Strade chiuse, allagamenti e frane: la provincia in ginocchio. Preoccupa il livello dei fiumi (Di martedì 27 luglio 2021) Il maltempo si abbatte sull’Italia. Ieri una tempesta di grandine si era abbattuta in pochi minuti sulla A1. Scene apocalittiche e traffico chiuso. Centinaia i mezzi, tra auto e camion che si trovavano a passare durante l’ondata di maltempo, che avevano avuto gravi danni a parabrezza e carrozzeria. Si erano verificati anche tamponamenti a catena. Le auto si erano formate in mezzo alla carreggiata per cercare di sfuggire alla grandine, in particolare in direzione di Milano. È successo nei pressi di Fidenza, nel tratto fra Parma e Fiorenzuola chiuso poi al traffico. A dare notizia è anche il sindaco di Fidenza. “Alle 15.00/15.15 circa una tromba d’aria ha sferzato alcune zone di Fidenza ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 luglio 2021) Il maltempo si abbatte sull’Italia. Ieri una tempesta di grandine si era abbattuta in pochi minuti sulla A1. Scene apocalittiche e traffico chiuso. Centinaia i mezzi, tra auto e camion che si trovavano a passare durante l’ondata di maltempo, che avevano avuto gravi danni a parabrezza e carrozzeria. Si erano verificati anche tamponamenti a catena. Le auto si erano formate in mezzo alla carreggiata per cercare di sfuggire alla grandine, in particolare in direzione di Milano. È successo nei pressi di Fidenza, nel tratto fra Parma e Fiorenzuola chiuso poi al traffico. A dare notizia è anche il sindaco di Fidenza. “Alle 15.00/15.15 circa una tromba d’aria ha sferzato alcune zone di Fidenza ...

_userv : @The__Musti Hanno chiesto lo stato di emergenza al Governo, ci sono paesi isolati perché sono chiuse le strade principali - GranataElena : RT @LuigiMastro_: Sul lago di Como sta succedendo un disastro. Siamo isolati, tutte le strade del lago sono chiuse per tantissime frane, i… - lubuwetter : RT @LuigiMastro_: Sul lago di Como sta succedendo un disastro. Siamo isolati, tutte le strade del lago sono chiuse per tantissime frane, i… - CarlaRi13 : RT @LuigiMastro_: Sul lago di Como sta succedendo un disastro. Siamo isolati, tutte le strade del lago sono chiuse per tantissime frane, i… - Monia415 : RT @LuigiMastro_: Sul lago di Como sta succedendo un disastro. Siamo isolati, tutte le strade del lago sono chiuse per tantissime frane, i… -