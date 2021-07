Softball: Laura Vigna è stata inserita nell’All-Olympic Team di Tokyo 2020 (Di martedì 27 luglio 2021) Nonostante l’ultimo posto nel torneo di Softball alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l’Italia di Enrico Pizzolini ha lasciato sul diamante una chiara eredità. E’ vero, le azzurre – e lo sanno anche loro essendo state le prime a prendersi le loro responsabilità – non hanno per nulla brillato e sentono dentro di loro un grande senso di delusione, ma non è tutto da buttare via. Come riporta il sito della FIBS infatti, Laura Vigna è stata inserita nell’All-Olympic Team di Tokyo 2020: una nomina ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) Nonostante l’ultimo posto nel torneo dialle Olimpiadi di, l’Italia di Enrico Pizzolini ha lasciato sul diamante una chiara eredità. E’ vero, le azzurre – e lo sanno anche loro essendo state le prime a prendersi le loro responsabilità – non hanno per nulla brillato e sentono dentro di loro un grande senso di delusione, ma non è tutto da buttare via. Come riporta il sito della FIBS infatti,di: una nomina ...

Advertising

suniverseeee : +ovviamente tantissimi altri premi sportivi come la pallavolo il softball, basket di nuovo a Tokyo+il golden globe di Laura Pausini - quotidianopiem : Alle Olimpiadi di Tokio ha già esordito la piemontese Laura Vigna nel softball - laura_lavespa : RT @christianrocca: L’Italia del softball perde con gli Stati Uniti, ma resta in corsa per una medaglia - numenor_x : Eurovision:Italia Euro2020:Italia Luca Laura Pausini:Oscar Europei di softball: Italia Mondiali pallavolo femmini… -