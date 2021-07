Scritte No Green Pass sul murale di Figliuolo a Vivaro (Di martedì 27 luglio 2021) Il murale dedicato al generale Francesco Paolo Figliuolo realizzato a Vivaro (Pordenone) sul lato di una casa è stato vandalizzato e ricoperto di Scritte offensive. A scriverle, a giudicare dal tipo di ingiurie, potrebbero essere stati simpatizzanti no vax e no Green Pass. Il disegno, a colori e alto alcuni metri, era stato realizzato lo scorso mese di aprile, poco prima della visita del Commissario straordinario all’emergenza Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Raffigura Figliuolo in tuta mimetica con cappello da alpino e mascherina che tiene in braccio l’Italia, ... Leggi su udine20 (Di martedì 27 luglio 2021) Ildedicato al generale Francesco Paolorealizzato a(Pordenone) sul lato di una casa è stato vandalizzato e ricoperto dioffensive. A scriverle, a giudicare dal tipo di ingiurie, potrebbero essere stati simpatizzanti no vax e no. Il disegno, a colori e alto alcuni metri, era stato realizzato lo scorso mese di aprile, poco prima della visita del Commissario straordinario all’emergenza Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. Raffigurain tuta mimetica con cappello da alpino e mascherina che tiene in braccio l’Italia, ...

Advertising

FirenzeGiorgi : @erretti42 Un tempo si lottava per qualcosa di più nobile, il lavoro, la sanità, più tempo libero etc etc, ora per… - leonidagram_ : @lukewebsurfer @Vulnus14 @signori_massimo @Giorgiolaporta beh perchè È COSÌ, il green pass è subordinato al vaccino… - speculummaius : Gente che parla di libertà, con le magliette con le scritte a caratteri gotici e il braccio teso... Indicibile. N… - Soavemente : @repubblica Nessun green pass riporta logo o scritte di Regione. Al massimo può essere un codice di prenotazione. - leonesteidl : @MarikaSurace @sam2itta La transizione green è anche levare spazio ai parcheggi per fare le piste ciclabili, eppure… -

Ultime Notizie dalla rete : Scritte Green Green Pass: vandalizzato il murale di Figliuolo in Fvg ...a Vivaro (Pordenone) sul lato di una casa è stato vandalizzato e ricoperto di scritte offensive. A scriverle, a giudicare dal tipo di ingiurie, potrebbero essere stati simpatizzanti no vax e no Green ...

L'odio No vax in Friuli, sfregi e insulti sul murales dedicato al generale Figliuolo ...a Francesco Paolo Figliuolo e agli alpini realizzato a Vivaro (Pordenone) sul lato di una casa è stato vandalizzato e ricoperto di scritte offensive. A scriverle, simpatizzanti No vax e no Green pass.

Green Pass: vandalizzato il murale di Figliuolo in Fvg Agenzia ANSA Scritte No Green Pass sul murale di Figliuolo a Vivaro sul lato di una casa è stato vandalizzato e ricoperto di scritte offensive. A scriverle, a giudicare dal tipo di ingiurie, potrebbero essere stati simpatizzanti no vax e no Green pass. Il disegno, a ...

Caccia al Green pass e sui vaccini, ritorna la fila davanti alla scuola: «Ormai è giusto farlo» FERMO - La coda davanti alla Don Dino Mancini, ieri mattina, la si vedeva bene anche dalla strada. Un centinaio di persone in fila indiana con foglietti vari in mano. Ci ha messo un ...

...a Vivaro (Pordenone) sul lato di una casa è stato vandalizzato e ricoperto dioffensive. A scriverle, a giudicare dal tipo di ingiurie, potrebbero essere stati simpatizzanti no vax e no......a Francesco Paolo Figliuolo e agli alpini realizzato a Vivaro (Pordenone) sul lato di una casa è stato vandalizzato e ricoperto dioffensive. A scriverle, simpatizzanti No vax e nopass.sul lato di una casa è stato vandalizzato e ricoperto di scritte offensive. A scriverle, a giudicare dal tipo di ingiurie, potrebbero essere stati simpatizzanti no vax e no Green pass. Il disegno, a ...FERMO - La coda davanti alla Don Dino Mancini, ieri mattina, la si vedeva bene anche dalla strada. Un centinaio di persone in fila indiana con foglietti vari in mano. Ci ha messo un ...