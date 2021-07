Scontro nella Procura di Milano, tra le toghe è tutti contro tutti. L’Anm sta con Storari ma Salvi tira dritto e chiede di trasferire il pm (Di martedì 27 luglio 2021) Passano i mesi ma la magistratura italiana, travolta da scandali e inchieste, sembra sempre più divisa. L’ultima faida è quella che è nata dalla decisione del Procuratore generale della Cassazione, Giovanni Salvi, di chiedere al Consiglio superiore della magistratura il trasferimento cautelare d’urgenza e il cambio di funzioni per il pm milanese Paolo Storari in relazione al caso dei verbali di Piero Amara per il quale è indagato, a Brescia, per rivelazione di segreto d’ufficio. Una mossa che ha innescato una reazione da parte delle toghe italiane che già lunedì, in modo del tutto autonomo, hanno scritto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 luglio 2021) Passano i mesi ma la magistratura italiana, travolta da scandali e inchieste, sembra sempre più divisa. L’ultima faida è quella che è nata dalla decisione deltore generale della Cassazione, Giovanni, dire al Consiglio superiore della magistratura il trasferimento cautelare d’urgenza e il cambio di funzioni per il pm milanese Paoloin relazione al caso dei verbali di Piero Amara per il quale è indagato, a Brescia, per rivelazione di segreto d’ufficio. Una mossa che ha innescato una reazione da parte delleitaliane che già lunedì, in modo del tutto autonomo, hanno scritto ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @repubblica: Caso Eni-Amara, lo scontro nella procura Di Milano finisce al Csm. Tante firme per Storari - lecodelsud : #Scuola verso il “vaccino dell’obbligo”. #Speranza non lo esclude, ma è scontro nella maggioranza #27luglio… - ubikurbs : RT @italiadeidolori: I sistemi necropolitici hanno sempre usato dicotomie destra/sinistra per dividere le masse, mettendole in condizioni d… - paranoia_itsme : no la pallanuoto no ,la sto vedendo da quando è iniziata ,bellissimo sport ,mi piace molto ,però amici miei abbiamo… - repubblica : Caso Eni-Amara, lo scontro nella procura Di Milano finisce al Csm. Tante firme per Storari -