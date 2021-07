Pilato: «nei momenti di difficoltà che capiamo chi ci vuole bene e resta vicino a prescindere» (Di martedì 27 luglio 2021) benedetta Pilato scrive un lungo status su Instagram in cui si dice rammaricata per quel che le è successo alle Olimpiadi, che avrebbe voluto fare di più e che torna delusa. Finisce qui una delle esperienze più belle della mia vita. Avrei voluto fare di più. È la frase che mi ripeto da due giorni nella testa con le lacrime agli occhi. Sono partita con un obiettivo e purtroppo torno a casa con un pò di delusione. Mi serve per crescere, per maturare e per riuscire meglio la prossima volta. Non sarà questo a cancellare la stagione magnifica appena finita, che porterò sempre nel cuore. Un Record del Mondo, una medaglia importante e l’onore di essere qui, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 luglio 2021)dettascrive un lungo status su Instagram in cui si dice rammaricata per quel che le è successo alle Olimpiadi, che avrebbe voluto fare di più e che torna delusa. Finisce qui una delle esperienze più belle della mia vita. Avrei voluto fare di più. È la frase che mi ripeto da due giorni nella testa con le lacrime agli occhi. Sono partita con un obiettivo e purtroppo torno a casa con un pò di delusione. Mi serve per crescere, per maturare e per riuscire meglio la prossima volta. Non sarà questo a cancellare la stagione magnifica appena finita, che porterò sempre nel cuore. Un Record del Mondo, una medaglia importante e l’onore di essere qui, ...

