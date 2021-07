Per startup Vedrai investitori Vip, c'é anche Chiellini (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - Un aumento di capitale da 5 milioni di euro e un investitore d'eccezione: il capitano degli azzurri Giorgio Chiellini. Sono i goal segnati da Vedrai, la startup fondata dal 26enne Michele Grazioli e specializzata nello sviluppo di soluzioni basate su Intelligenza Artificiale a supporto del processo decisionale delle Pmi. A puntare sulla società, che ha ricevuto una valutazione di 50 milioni di euro, sono 32 investitori d'eccezione, scelti tra le eccellenze italiane in diversi ambiti e tra questi - oltre al capitano della nazionale che ha vinto gli Europei ed al tenore italiano tra più famosi al ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - Un aumento di capitale da 5 milioni di euro e un investitore d'eccezione: il capitano degli azzurri Giorgio. Sono i goal segnati da, lafondata dal 26enne Michele Grazioli e specializzata nello sviluppo di soluzioni basate su Intelligenza Artificiale a supporto del processo decisionale delle Pmi. A puntare sulla società, che ha ricevuto una valutazione di 50 milioni di euro, sono 32d'eccezione, scelti tra le eccellenze italiane in diversi ambiti e tra questi - oltre al capitano della nazionale che ha vinto gli Europei ed al tenore italiano tra più famosi al ...

