Peppino Di Capri: “Cameriere? Champagne” (Di martedì 27 luglio 2021) Chi ha avuto l’occasione di chiedere a Giuseppe Faiella qual è la canzone che ha segnato la sua vita, naturalmente si è sentito rispondere Champagne. Era il 1973 quando il giovane chansonnier campano omaggiò l’isola che gli aveva dato i natali e anche il nome d’arte con un brano che avrebbe fatto il giro del mondo. “Ormai resta solo un bicchiere”, Peppino Di Capri raccontava l’ultima scusa banale per rimanere soli, fermando in un’immagine l’amore proibito e la malinconia di un addio, lui che da Capri arrivava e che a Capri apparteneva. Ma non era scontato che quel “Cameriere? ... Leggi su velvetmag (Di martedì 27 luglio 2021) Chi ha avuto l’occasione di chiedere a Giuseppe Faiella qual è la canzone che ha segnato la sua vita, naturalmente si è sentito rispondere. Era il 1973 quando il giovane chansonnier campano omaggiò l’isola che gli aveva dato i natali e anche il nome d’arte con un brano che avrebbe fatto il giro del mondo. “Ormai resta solo un bicchiere”,Diraccontava l’ultima scusa banale per rimanere soli, fermando in un’immagine l’amore proibito e la malinconia di un addio, lui che daarrivava e che aapparteneva. Ma non era scontato che quel “? ...

Ultime Notizie dalla rete : Peppino Capri Napoli a Venezia con Martone e Sorrentino Dopo i lusinghieri riconoscimenti ottenuti con "Il giovane favoloso" e "Capri Revolution". Martone ... Quando suo fratello Peppino lo ritrasse spietatamente in un libro autobiografico, Eduardo gli levò ...

Almanacco del 27 - 07 - 2021 ore 07:30 ...legata al sostantivo latino c'è il rum cielo da cui deriva l'aggettivo celesti celestiale del cielo dice il proverbio roba regalata non va più ridata i nati di oggi Giosuè Carducci Peppino Di Capri ...

Buon compleanno Peppino Di Capri: eccolo cantare con Luciana Littizzetto nel 1998 TGCOM Buon compleanno Peppino Di Capri: eccolo cantare con Luciana Littizzetto nel 1998 Tanti auguri a Peppino Di Capri, che il 27 luglio compie 82 anni. Cantante e attore, Giuseppe Faiella - questo è il suo vero nome - si appassiona fin da piccolo alla musica, in particolare al pianofor ...

Napoli a Venezia con Martone e Sorrentino Tra i film in concorso «Qui rido io», sulla famiglia Scarpetta, con Toni Servillo. L’attore è anche nel cast di «È stata la mano di Dio» del Premio Oscar dedicato a Maradona ...

