Montervino sicuro: "Non esiste un Napoli senza Insigne. Le trattative lunghe in uscita significano una sola cosa" (Di martedì 27 luglio 2021) Francesco Montervino, ex centrocampista e capitano del Napoli, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio ha detto la sua sul Napoli e sul mercato azzurro. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione. “Le parole di Spalletti su di me mi hanno riempito di orgoglio. Il percorso del mio Napoli è stato lungo, abbiamo aiutato a far alzare l’asticella ogni anno. Assenza di Demme? Diego ha dimostrato di essere un calciatore importante, l’infortunio toglie una pedina importanze in mezzo al campo, avrebbe avuto le chiavi del centrocampo da Spalletti. Per sostituirlo bisognerebbe prendere ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 27 luglio 2021) Francesco, ex centrocampista e capitano del, ai microfoni de “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio ha detto la sua sule sul mercato azzurro. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione. “Le parole di Spalletti su di me mi hanno riempito di orgoglio. Il percorso del mioè stato lungo, abbiamo aiutato a far alzare l’asticella ogni anno. Asdi Demme? Diego ha dimostrato di essere un calciatore importante, l’infortunio toglie una pedina importanze in mezzo al campo, avrebbe avuto le chiavi del centrocampo da Spalletti. Per sostituirlo bisognerebbe prendere ...

Advertising

gilnar76 : Montervino sicuro: 'Non esiste un #Napoli senza Insigne. Le trattative lunghe in uscita significano una sola cosa'… - Spazio_Napoli : Montervino sicuro: 'Non esiste un Napoli senza Insigne. Le trattative lunghe in uscita significano una sola cosa' -

Ultime Notizie dalla rete : Montervino sicuro Montervino sicuro: "Non esiste un Napoli senza Insigne. Le trattative lunghe in uscita significano una sola cosa" Spazio Napoli