Marco De Veglia, morto di Covid a 55 anni il noto manager no vax (Di martedì 27 luglio 2021) “È facile puntare il dito contro un uomo che ha scelto di non vaccinarsi e poi muore di Covid. Più difficile chiedersi come possa accadere che una persona intelligente, un ottimo professionista, finisca per diventare vittima di un flusso continuo di fake news che lo invitano a non tutelare la propria salute“. Parole di Stefano Versace, un caro amico di Marco De Veglia, il noto esperto di marketing morto a Miami, dove viveva e dove si trovava ricoverato in terapia intensiva causa Covid. De Veglia, 55 anni, aveva deciso di non vaccinarsi e non prendeva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) “È facile puntare il dito contro un uomo che ha scelto di non vaccinarsi e poi muore di. Più difficile chiedersi come possa accadere che una persona intelligente, un ottimo professionista, finisca per diventare vittima di un flusso continuo di fake news che lo invitano a non tutelare la propria salute“. Parole di Stefano Versace, un caro amico diDe, ilesperto di marketinga Miami, dove viveva e dove si trovava ricoverato in terapia intensiva causa. De, 55, aveva deciso di non vaccinarsi e non prendeva ...

