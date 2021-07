(Di martedì 27 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa disfatta del centrodestra ha fatto tanto rumore. Diaspore, separazioni, dimissioni. Se Federico Paolucci ha lanciato ‘Benevento Capitale’, c’ègià da tempo ha preso le distanze dal centrodestra, preannunciando quello che poi si è verificato: “Non entro nella vicenda che ha praticamente azzerato il centrodestra a Benevento – ha diarato– dico solo che se ci fosse stata la tanto agognata compattezza, avrei sintetizzato la proposta con la mia candidatura a sindaco. Si è arrivati alla rottura ma le avvisaglie non sono mai mancate, per questo col passare dei giorni ho ...

Advertising

anteprima24 : ** Lucio Lonardo è enigmatico: 'Sarò incisivo. Con chi? Staremo a vedere' ** -

Ultime Notizie dalla rete : Lucio Lonardo

anteprima24.it

Liberi allora di fare le proprie considerazioni passando da un fervente tentativo di convincimento di, andato a buon fine almeno nelle volontà delle parti ma sconfitto in partenza dalla ...Antonio Reale rilancia ancora una voltache non è tipo da educandato britannico e potrebbe anche imboccare la strada dell'invettiva più marcata per tirarsi fuori da ogni 'bagattella' di ...”Per noi il candidato sindaco a Benevento c’è ed è Rosetta De Stasio la cui scelta deriva dall’aver sposato un progetto civico e dal nostro obiettivo di fare il bene del territorio scegliendo le perso ...