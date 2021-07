LIVE – Lazio-Padova 0-1 | amichevole 2021 DIRETTA

(Di martedì 27 luglio 2021) Tutto pronto per il fischio d’inizio di, match. Tutto pronto per questo test degli uomini di Sarri, a pochi giorni dall’contro la Triestina. Il tecnico aspetta buone indicazioni, anche dai volti nuovi della squadra. Si gioca alle 18:00 di martedì 27 luglio e Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. AGGIORNA LA0-1 (18? Della Latta) 18? IL GOL! IL GOL! IL GOL! A SORPRESA PASSA IN VANTAGGIO IL! A SEGNO DELLA ...

Advertising

MCriscitiello : Lazio live su SportItalia @tvdellosport @AlfredoPedulla - Cucciolina96251 : RT @tvdellosport: ?? La #Lazio di #Sarri in diretta su #Sportitalia ?? Segui live l’amichevole tra @OfficialSSLazio e @PadovaCalcio ad Au… - AquilottoEddy : RT @MCriscitiello: Lazio live su SportItalia @tvdellosport @AlfredoPedulla - SabrinSabry : RT @MCriscitiello: Lazio live su SportItalia @tvdellosport @AlfredoPedulla - tvdellosport : ?? La #Lazio di #Sarri in diretta su #Sportitalia ?? Segui live l’amichevole tra @OfficialSSLazio e @PadovaCalcio… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Lazio

...ministero della Salute del 27 luglio sulla situazione coronavirus in Italia ( AGGIORNAMENTI-...11.634 in Veneto 7.585 in Campania 13.279 in Emilia - Romagna 11.699 in Piemonte 8.394 nel6.Seguono la Lombardia, con 641 positività, e ilcon 543. La Campania oggi registra 235 contagi. COVID ITALIA - IL BOLLETTINO DI IERI Il numero di decessi sale a 127.995 +24 nelle ultime 24 ore . ...La diretta live di Lazio-Padova, match amichevole 2021: aggiornamenti in tempo reale, fischio d'inizio alle 18:00 ...I guariti sono 289 mentre nelle ultime 24 ore si registrano sei nuove vittime e il totale dei decessi sale a 6.030 ...