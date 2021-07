L’esplosione in uno stabilimento chimico a Leverkusen | VIDEO (Di martedì 27 luglio 2021) C’è stata una forte esplosione oggi in un chimico a Leverkusen, nell’ovest della Germania. Impressionanti foto e VIDEO che mostrano un’enorme colonna di fumo. Nella zona ci sono circa trenta stabilimenti tra cui anche uno della Bayer L’esplosione in uno stabilimento chimico a Leverkusen VIDEO Tutta la popolazione di Leverkusen è stata invitata a chiudere le finestre e a restare in casa secondo quanto chiesto dall’Ufficio federale tedesco per la protezione civile e l’assistenza in caso di calamità che ha anche classificato ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) C’è stata una forte esplosione oggi in un, nell’ovest della Germania. Impressionanti foto eche mostrano un’enorme colonna di fumo. Nella zona ci sono circa trenta stabilimenti tra cui anche uno della Bayerin unoTutta la popolazione diè stata invitata a chiudere le finestre e a restare in casa secondo quanto chiesto dall’Ufficio federale tedesco per la protezione civile e l’assistenza in caso di calamità che ha anche classificato ...

